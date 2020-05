Ripascimento delle spiagge, al via i lavori di sistemazione lungo la costa di Riccione

Attualità

Riccione

| 12:04 - 04 Maggio 2020

I lavori di questa mattina lungo la spiaggia di Riccione.

Sono ripresi lunedì mattinai lavori di ripascimento dell’arenile sulla costa riccionese. Si tratta della seconda fase dei lavori complessivi già programmati con la Regione con una prima tranche che ha riguardato 3800 metri cubi di ottima sabbia riposizionati a salvaguardia della costa sud. Quelli della seconda fase in collaborazione con la Regione e partiti oggi hanno riguardato 6800 metri cubi posizionati dalla zona 1 alla 21. Inoltre il Comune sta provvedendo al ripascimento davanti alla ex Colonia Enel (1600 mq) e dalla zona 22 alla 32 (2200 mq).



«Parte della sabbia utilizzata è stata prelevata in mare, altra dall'abbassamento della duna di protezione invernale», ha detto l’assessore Dionigi Palazzi. «In generale si tratta di un lavoro appaltato direttamente dalla Regione e rientra nella programmazione che si fa tutti gli anni per la difesa della costa. Mentre il Comune da solo ha provveduto alle zone dalla 22 alla 32 e al tratto di costa davanti alla ex Colonia Enel. Di fatto da oggi con questa fase due di ripascimento possiamo dire che le spiagge riccionesi si stanno preparando come ogni anno all’arrivo dell’estate, garantendo una quantità di arenile costante e di ottima qualità per l'apertura delle strutture balneari».