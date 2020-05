Luci nei negozi contro il buio del Coronavirus, sabato 2 maggio il video del flash mob

Attualità

Rimini

| 08:06 - 01 Maggio 2020

La foto di Rimini illuminata la sera del flashmob del 25 aprile.

Visto il successo del primo flashmob "Accendiamo il futuro", il gruppo Facebook "Tutti uniti per la riviera romagnola" nato per condividere questo triste momento con imprenditori del turismo presenterà sabato 2 maggio alle 18.30 in diretta social il video dell'iniziativa messa in campo il 25 aprile per accendere le luci dei propri esercizi commerciali contro il buio del Covid-19.



L'obiettivo non era accendere solo le luci, ma cercare di contribuire attivamente alla rinascita della città di Rimini, «una città che non si è mai piegata davanti alle difficoltà e che è sempre riuscita a rialzarsi. Tutti insieme stiamo continuando a lavorare su nuove idee, nuovi progetti e per trovare soluzioni immediate per poter ripartire al più presto.

Nelle settimane scorse abbiamo lavorato alla creazione di un documento condiviso con alcune idee e spunti e soprattutto soluzioni per contribuire attivamente alla rinascita della città, collaborando attivamente con chi ci amministra e con le associazioni di categoria. Proprio per questo a differenza di altri gruppi o chat abbiamo fatto un lavoro di programmazione e uno studio di fattibilità su come poter essere utile, è troppo facile chiedere senza dare soluzioni o senza proporre idee innovative. Come gruppo di imprenditori e cittadini ci mettiamo ancora una volta a disposizione e chiediamo a nome di tutto il nostro gruppo di darci ascolto, magari anche solo per 1 ora, di ascoltare le nostre proposte da imprenditori ma anche da cittadini di Rimini, da padri e madri di famiglia, da giovani o meno giovani».



