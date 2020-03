VIDEO Le sirene e gli applausi dei Vigili del fuoco per il personale sanitario della provincia

Attualità

Rimini

| 20:08 - 30 Marzo 2020

Per una volta le sirene dei Vigili del fuoco non hanno suonato per l'emergenza, ma contro l'emergenza, a favore di chi la sta combattendo da settimane in trincea, in prima linea, in una lotta contro una pandemia che finalmente, dopo settimane di fatiche e di sacrifici, inizia a mostrare anche nel Riminese i primi segnali di cedimento.



Così davanti ai pronti soccorso degli ospedali Infermi di Rimini, Ceccarini di Riccione e Sacra Famiglia di Novafeltria, i pompieri hanno condotto i loro automezzi e hanno sincronizzato i loro applausi con le sirene. Di tutta risposta, il personale sanitario radunato all'esterno ha risposto con un lungo, riconoscente applauso. Un'acclamazione reciproca a chi sta lottando per la vita, sua e delle persone a noi più care. Un grazie anche da parte nostra.