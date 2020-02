Altarimini photo contest: le vostre foto come nostre immagini di copertina della pagina Facebook

Attualità

Rimini

| 07:36 - 17 Febbraio 2020

Altarimini photo contest: in alto l'alba da Novafeltria, in basso il tramonto da Pennabilli.

Da metà gennaio abbiamo lanciato dalla nostra pagina Facebook l'iniziativa "Altarimini photo contest", un modo per tenere sempre aggiornate le nostre immagini di copertina con foto mai banali, che valorizzino i tesori ambientali, storici e architettonici custoditi nel nostro splendido territorio, creando così anche un nuovo canale di condivisione con voi, i nostri lettori.



Ecco allora che ogni settimana pubblicheremo i vostri scatti (orizzontali, con buona risoluzione e non sfocati), che potete inviarci all'indirizzo redazione@altarimini.it con oggetto "ALTARIMINI PHOTO CONTEST" con indicati il luogo (e data) in cui è stata realizzata la fotografia e il nome dell'autore/trice. Tenete presente le proporzioni delle copertine di Facebook (attualmente di 820 x 315 pixel) in modo da non costringerci a tagliare dall'immagine troppi dettagli durante l'adattamento della foto allo spazio. L'importante è che siano foto panoramiche che non violano la privacy di persone/luoghi, soprattutto se sensibili.



Ringraziandovi, non vi resta che inondarci dei vostri scatti!