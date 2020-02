AUDIO Muore live set, rinasce brew pub: ecco come sarà il nuovo Baldoria di Sant'Aquilina a Rimini

Attualità

Rimini

| 19:00 - 11 Febbraio 2020

Manuel Celli al centro del tavolo della conferenza stampa di presentazione del nuovo Baldoria.

L'annuncio era arrivato due anni fa, a due anni esatti dalla chiusura dello storico Velvet di via Sant'Aquilina che con i suoi live underground ha fatto ballare almeno due generazioni di riminesi. L'apertura del nuovo "Baldoria", brew pub con birre agricole, pista da concerti, pizze e hamburger gourmet è in programma giovedì 13 febbraio alle 18.30, con una piccola anteprima per stampa e autorità alle 12.



Un emozionato Manuel Celli ne dà annuncio alla stampa proprio nella conferenza stampa di martedì mattina: dopo aver affrontato importanti lavori di ristrutturazione su 55mila metri quadrati, che dell'ex locale hanno lasciato ben poco, e un investimento in produzione di birre agricole artigianali che è confluito nell'immissione sul mercato brassicolo a partire da settembre di cinque tipi di birre diverse sotto il marchio "Beha", che farà anche la sua prima apparizione al Beer&food Attraction, ora è pronto ad aprire le porte della sua nuova birreria a 160 coperti più altrettanti posti all'aperto dislocati su terratte panoramiche a livelli, che saranno totalmente utilizzabili con l'arrivo della bella stagione.



Per il momento si parla tanto di bere e mangiare bene, meno di concerti e spettacoli perché la programmazione deve ancora partire e perché è stato più urgente perfezionare il locale e farlo trovare pronto nei minimi dettagli, da quelli strutturali a quelli di stile e arredamento, assegnato in due stanze alla maestria dell'artista Davide Frisoni.



Manuel ha 36 anni e ha sviluppato l'idea di produrre birra nel 2016, staccandosi dal concetto "metalmeccanico" della Celli spa, azienda di spillatura di famiglia. (f.v.)