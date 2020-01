BeerAttraction: dal 15 al 18 febbraio torna a Rimini il festival delle birre artigianali

Eventi

09:12 - 31 Gennaio 2020

Beer Attraction, evento nel quartiere fieristico di Rimini.

Prende forma la 6° edizione di Beer Attraction, la manifestazione che si svolgerà nel quartiere fieristico di Rimini dal 15 al 18 febbraio 2020. L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group in contemporanea a BBTech expo e all´ Ho.Re.Ca Meeting, accoglie Coca-Cola e Rosso Pomodoro. "I visitatori possono infatti gustare la Coca-Cola ghiacciata insieme alla pizza Rossopomodoro, partner d’eccellenza per l’occasione e da oltre vent’anni riconosciuto quale ambasciatore della pizza napoletana in Italia e nel mondo”. Confermano la loro presenza grandi aziende come Marr, Pregis, e birrifici come Baladin, Menabrea, Forst e Warsteiner. Spazio anche ai nuovi format: la nota catena italiana Löwengrube per la prima volta in fiera. Durante la manifestazione, tutte le ultime novità del settore e i trends insieme ad un ricco palinsesto di eventi, workshop e conferenze.



A BeerAttraction torna anche ad ospitare il Premio Birra dell’Anno, giunto alla sua XV edizione, è il concorso che premia le migliori Birre Artigianali Italiane, giudicate da una giuria di esperti provenienti da tutto il mondo e divise in 42 categorie stilistiche. Il titolo di Birrificio dell´Anno andrà al produttore che, con almeno tre birre in concorso, avrà ottenuto il punteggio migliore. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno sabato 15 febbraio 2020 presso il Beer Lab (Pad. C3) nel Quartiere Fieristico di Rimini.