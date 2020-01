L'associazione Crescere insieme di Rimini a un passo dal completamento della raccolta fondi

Attualità

Rimini

| 10:48 - 09 Gennaio 2020

La foto di gruppo fuori dal Conad La Fonte di Viserba dalla pagina Facebook dell'associazione.

Nelle ultime settimane, merito anche della generosità natalizia che si sa, spicca il volo, l'associazione Crescere Insieme odv è riuscita a raccogliere ben 6mila euro per la ristrutturazione dei magazzini della stazione di Viserba che aumenteranno i locali a disposizione di "Spazi per Crescere". Questo anche grazie al contributo di importanti realtà come il supermercato Conad La Fonte di Viserba a Rimini, che sotto le festività natalizie ha consegnato nelle mani del direttivo un assegno da mille euro, raccolti grazie alla spesa dei suoi clienti trattenendo una piccola percentuale da ricavato di ogni incasso.



Da un paio di mesi è attiva una raccolta fondi online che è già arrivata a quota 7mila 670 euro: ne mancano quindi poco più di 300 per raggiungere l'obiettivo prefissato e procedere quindi alla sistemazione dei locali del complesso dove poter inserire attività e utenti, sempre crescenti.