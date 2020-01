Completamente ubriaco e senza patente, sfreccia tra Misano e Riccione inseguito dai Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 11:27 - 06 Gennaio 2020

Posto di blocco dei Carabinieri.

Alla guida di un'auto non sua, senza patente e completamene ubriaco, si è fatto inseguire dai Carabinieri di Riccione tra Misano e viale Ceccarini "alta". Protagonista di questo insieme di reati un 35enne dominicano, residente a Riccione, nullafacente e pregiudicato. I militari sono riusciti a bloccarlo nella notte tra domenica e lunedì dopo un lungo inseguimento. Il 35enne aveva portato via la macchina ad un suo conoscente con il quale aveva trascorso la serata in un night club. I controlli hanno messo in luce l'insieme di reati e il tasso alcolemico dell'uomo: 2.4. Il 35enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, verrà processato per direttissima.