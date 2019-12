Rimini, boom di furti in farmacia: quattro raid in sette giorni

Cronaca

Rimini

| 09:24 - 27 Dicembre 2019

Farmacia Venturini via Dario Campana.

Doppio colpo nella notte, nuovamente ai danni di due farmacie. Dopo le due spaccate dei giorni scorsi ai danni della farmacia di via Dario Campana a Bellariva, due esercizi sono stati nuovamente presi di mira, probabilmente dalla stessa persona. Il primo verso l’una e trenta di ieri, giovedì 26 dicembre, quando ad andare in azione è stato un uomo di corporatura robusta che ha divelto la porta ed è entrato portando via le cassette con il denaro, circa 750 euro. Nel mentre l’allarme è scattato anche nelle abitazioni del proprietario della farmacia e di suo figlio che, immediatamente, si è precipitato sul posto. Proprio qui si è imbattuto nel malvivente che stava cercando di fuggire, ha cercato di fermarlo, ma non ci è riuscito. E poco dopo forse la stessa persona ha nuovamente agito alla farmacia di viale Pascoli: qui il ladro si è introdotto dopo una spaccata portando via il registratore di cassa. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato che sta visionando le telecamere di videosorveglianza.