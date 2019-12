Cronaca

Rimini

| 09:35 - 23 Dicembre 2019

Doppia spaccata alla Farmacia Bellariva in via Settembrini a Rimini in due episodi distinti nel giro di qualche giorno. Il vandalo, probabilmente la stessa persona, in piena notte, ha usato un tombino in entrambe le situazioni per spaccare la vetrina. Una volta si è impossessato del fondo cassa, nel secondo episodio invece non ha portato via nulla non essendoci soldi nella farmacia. Sono in corso indagini e le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.