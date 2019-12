Rally, il verucchiese Paolo Diana al debutto sulla neve

Sport

11 Dicembre 2019

Paolo Diana con Francesco Fresu.

Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Paolo Diana. Nuovi progetti, nuove gare, nuove emozioni per lui e tutti i suoi tifosi. Dal 3 al 5 gennaio parteciperà al 35° Jännerrallye in Austria. La gara si correrà sulla neve ed è una tra le più importanti ed affascinanti a livello internazionale. Paolo Diana è all’esordio assoluto su questo tipo di fondo e non nasconde le proprie emozioni.

“Sono molto felice di iniziare il 2020 allo Jännerrallye – afferma Paolo Diana - è una gara bellissima anche se molto impegnativa a livello di condizioni meteo. Non ho mai gareggiato sulla neve e né sul ghiaccio. Monterò per la prima volta 4 gomme chiodate sul mio 131 Racing, non l’ho mai utilizzato sulla neve. Sono estremamente curioso, non potevo scegliere una gara migliore per fare il mio esordio su questo tipo di fondo”.

Al suo fianco il navigatore sardo Francesco Fresu, alla sua settima gara assieme a Paolo.

“Per me è un sogno, anzi, di più. È una gara importante e sarà una splendida avventura, molto stimolante. Gareggiare con Paolo Diana è di per sé bellissimo, ci si diverte sia in macchina che fuori, farlo poi in gara di questo livello sarà qualcosa di davvero speciale. Sarà un bel modo per iniziare il 2020 rallystico”.