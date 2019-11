Rimini: si chiama Eduardo Ruiz Acosta la vittima del drammatico schianto sulla statale Adriatica

Cronaca

Rimini

08:08 - 10 Novembre 2019

Nel riquadro Eduardo Ruiz Acosta.

Un tragico destino lo attendeva sabato mattina, verso le 7 e 30, mentre percorreva la Statale 16: ha perso il controllo della sua Citroen e si è schiantato perdendo la vita, Eduardo Ruiz Acosta, originario di Cuba, aveva 33 anni (QUI la notizia video). Di origini cubane, viveva a Rimini, con la sua compagna. L’uomo, forse a causa di un malore, forse per un colpo di sonno, ma le cause sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto e ha centrato il guardrail catapultandosi nella corsia opposta. Da qui provenivano proprio in quel momento una Mercedes e una Lancia Y condotte rispettivamente da una 38enne e una 47enne. L’impatto è stato violentissimo, il 33enne è morto sul colpo. Sul posto, oltre al personale del 118, la polizia, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Riccione che ha proceduto a bloccare la viabilità per consentire i soccorsi. Le due donne sono state trasportate al pronto soccorso per lievi lesioni.