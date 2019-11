Rimini, invade la corsia opposta e si schianta contro auto in corsa, 33enne perde la vita

Cronaca

09:14 - 09 Novembre 2019

Le auto coinvolte nell'incidente.

Tragico incidente sabato mattina, poco prima delle 8, sulla statale 16, in zona Padulli. Un 33enne, di origine cubana e residente a Miramare, ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto tre auto, un Citroen, una Mercedes e una Lancia Y: secondo una prima ricostruzione il 33enne, a bordo della Citroen, per cause ancora in accertamento, ha invaso la corsia opposta travolgendo le auto in corsa. L’impatto è stato tremendo e per il conducente non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto, oltre al personale del 118, la polizia, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Riccione che ha proceduto a bloccare la viabilità per consentire i soccorsi.