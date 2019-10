Riccione, violenta le nipoti minorenni per anni, condannato nonno 69enne

Attualità

Riccione

| 07:01 - 24 Ottobre 2019

E' stato condannato ad otto anni di reclusione più altri due anni come misura di sicurezza un 69enne accusato di violenza sessuale continua ed aggravata nei confronti delle nipoti minorenni. Prevista anche una provvisionale di 10mila euro per ogni vittima della violenza del nonno. L'uomo, che si trova ai domiciliari, ha abusato ripetutamente delle tre figlie delle sorelle e delle bimbe di suo figlio. Il 69enne, originario dell'Ecuador e residente a Riccione, è stato arrestato a Natale del 2018.

L’indagine nasce dal coraggio di una ragazza di 29 anni, violentata dall’orco da quando ne aveva appena 6. Le cugine, due delle quali ancora minorenni, hanno confermato le violenze sessuali subite, puntando il dito contro il parente. Gli inquirenti sono entrati in possesso di una registrazione audio fatta da una nipote in cui l’uomo avrebbe confessato.