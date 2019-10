Iginio Massari tra gli ospiti di "Imprendifood", evento formativo al palacongressi di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:28 - 23 Ottobre 2019

Iginio Massari.

Lunedì 28 e martedì 29 ottobre al Palacongressi di Rimini è in programma "Imprendifood 2019". Stefano Versace, imprenditore di successo internazionale del settore del food ha scelto il Palacongressi di Rimini quale sede dell'edizione 2019 di "Imprendifood".



L’evento formativo di primaria importanza nel settore della vendita di prodotti e servizi ristorativi e affini vedrà quest’anno la partecipazione di nomi di spicco del panorama Italiano insieme a grandi professionisti della formazione imprenditoriale di primissimo livello. Ci saranno infatti Oscar Farinetti, Debora e Iginio Massari, Giulia Comba, Alfio Bardolla, Mirco Gasparotto, Lorenzo Ferrari.



L’obiettivo di Imprendifood è quello di sostenere gli imprenditori italiani con la migliore formazione imprenditoriale di settore così da generare circoli economici virtuosi e di crescita per gli imprenditori e per l’intero food business nazionale.



L’evento inoltre vede la partecipazione della Confcommercio,

fra i partecipanti sul palco sarà presente la Vicepresidente Nazionale Donatella Pompolini.





Informazioni

Per info e costi sugli ultimi biglietti disponibili: Michela Fattori, 339 5679699