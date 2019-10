Investita col pick-up assieme al marito a Villa Verucchio, deceduta 50enne

Cronaca

VillaVerucchio

| 06:55 - 01 Ottobre 2019

I rilievi e soccorsi sul luogo dell'incidente.

E' morta pochi giorni dopo il tragico incidente Sandra Semprini, la 50enne investita a Villa Verucchio insieme al marito (vedi notizia). L'episodio è successo venerdì scorso 27 settembre nel pomeriggio in via Valle. I coniugi stavano passeggiando quando sono stati centrati da un pick-up guidato da un 75enne che non li aveva visti. Immediatamente soccorsi sono stati portati in ospedale con il codice di massima gravità: lui, 52 anni, a Rimini e lei con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena. La donna è spirata senza mai riprendere conoscenza. La famiglia ha acconsentito all'espianto degli organi. L'uomo è ancora ricoverato in rianimazione in condizioni critiche.