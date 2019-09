Cronaca

| 19:39 - 27 Settembre 2019

Un uomo di 52 anni e una donna di 50, marito e moglie, sono stati investiti da un pick-up "Ford" (nella foto) mentre camminavano in via Valle a Villa Verucchio. Il conducente del mezzo, non si è accorto dei due coniugi e li ha travolti. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale 'Bufalini' di Cesena ed è in gravi condizioni. Il marito è stato ricoverato all'Infermi di Rimini in codice rosso. L'incidente è avventuo venerdì pomeriggio intorno alle ore 17.