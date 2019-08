Primo torneo di beach bocce a Cattolica, la coppia Temporali-Rotondi si aggiudica la cima del podio

Sport

Cattolica

| 11:45 - 18 Agosto 2019

I vincitori bel primo torneo di beach bocce a Cattolica (foto da Facebook).

La coppia Pietro Temporali-Francesco Rotondi, ha vinto la finale contro Paolo Cerri e Daniele Cecchi, del primo torneo di beach bocce di Cattolica, avviato a metà giugno negli stabilimenti balneari della città.



La finale tra i vari vincitori di tappa si è tenuta sabato pomeriggio alla Sunset beach arena, la spiaggia libera in zona piazza del Tramonto. Le altre coppie che si sono fermate alla semifinale erano composte da Nazario Baggiarini con Raffaele Rosati e Fabio Paganini con Giuseppe Cerri.



Il via alle gare è stato dato alla presenza del sindaco Mariano Gennari e dell'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. Presenti per la Federazione Italiana Bocce il Consigliere Nazionale Gregorio Gregori, il Presidente Comitato della Romagna Elvio Baldassarre, il consigliere del comitato Romagna Francesco Monti e l'addetto stampa Fib Emilia-Romagna Fabio Berardi. Tra i concorrenti anche il consigliere regionale Fib Marche Filippo Reggini.



La regina dell'Adriatico ha ospitato ben undici tappe, coordinatore della manifestazione è stato l'arbitro internazionale Massimo Serafini, quattro delle quali in notturna. La finale è cominciata alle 16 tra tutti i vincitori delle singole tappe. Patrocinato dal comune di Cattolica e sotto l'egida della Fib, il trofeo ha previsto sfide di coppia mista. Tutti i vincitori delle tappe cattolichine andranno a giocare la finale nazionale presso la beach arena di San Benedetto del Tronto il prossimo 31 agosto. In palio per la prima coppia classificata 1000 euro, alla seconda 800 euro, per la terza e la quarta classificata 400 euro ciascuno messi in palio dalla federazione.