Terribile incidente frontale tra auto a San Mauro Pascoli, muore un 57enne

Cronaca

San Mauro Pascoli

| 07:14 - 28 Luglio 2019

Incidente frontale, foto di repertorio.

Tragico incidente stradale sabato sera a San Mauro Pascoli, in via Cagnona all’altezza del civico 866. A perdere la vita un 57enne sammaurese, G. S. del luogo che, alla guida di una Nissan Micra si è scontrato con una Opel Astra proveniente dalla direzione opposta. Erano le 20.16. L'uomo stava rincasando con la moglie a San Mauro, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia Municipale, è finito contro la vettura con a bordo due tedeschi 21enni diretti a Gatteo Mare. L’impatto è stato devastante e sono stati inutili i tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimare l'uomo. Nell'impatto è rimasta ferita anche la coniuge, trasportata al Bufalini di Cesena col codice di media gravità. La strada è rimasta chiusa fino alle 23.30 per le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto, oltre al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco.