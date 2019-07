Il Beky Bay di Bellaria-Igea Marina si trasforma nel Riviera beach festival

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:35 - 05 Luglio 2019

La Beky Bay di Bellaria è pronta a tingersi di Rosa con il Pringles Village.

Il Beky Bay si trasforma nel Riviera beach festival. Da questa mattina (venerdì 5 luglio) fino a sabato notte, musica, attività, giochi e contest coinvolgeranno migliaia di persone nel villaggio sulle sponde di Bellaria-Igea Marina.



Tanti gli ospiti sul palco fronte mare. Dopo una giornata incalzante di giochi e musica, Federico Baroni dalle 21, aprirà la notte più Rosa della Riviera. Dopo X -Factor e Amici, il cantautore romagnolo è pronto per una grande performance dal vivo. Cantautore e interprete molto attivo sui social, con chitarra, voce e la sua fedele loop station spazierà da Ed Sheeran a Damien Rice, passando per i Maroon 5, Bruno Mars, Sam Smith fino ad arrivare agli One Republic, Avicii, James Bay ed Eminem.

Alle 22 i Funk Rimini saliranno sul palco per un concerto Future funk, nu soul, hip hop e broken beat. Suoni allineati alle correnti Brainfeeder, prenderanno forma attraverso synth d'annata, batterie elettroniche, basso, chitarra e una vocalità avvolgente in un live magico esplosivo.



A seguire il festival accoglierà il grande live show di Mahmood. Dopo la vittoria a Sanremo 2019 e il secondo posto all'Eurovision Song Contest, sarà ospite del palco della Beky Bay per uno show dove replicherà i successi che lo hanno incoronato uno dei cantanti italiani più ascoltati di sempre attraverso le piattaforme digitali.