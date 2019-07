Il dinosauro Piadyno spiega ai bambini come fare la raccolta differenziata a suon di musica

Attualità

Rimini

13:02 - 05 Luglio 2019

La mascotte Piadyno e le sue lezioni su come affrontare le sfide della vita e della società.

Prosegue il cammino di Piadyno, il “dinosqualo romagnolo” nato a Rimini che spiega ai più piccoli le tante sfaccettature del mondo. Dopo il grande successo del ballo di Piadyno, uscito la scorsa estate, arriva un nuovo singolo “Il Colore Giusto”, che racconta in maniera divertente come fare la raccolta differenziata. Il progetto, nato un anno fa e unico nel suo genere in Italia, spazia in vari campi, dal sociale allo sport passando per l'educazione fino alla musica.

«La musica fa parte integrante del nostro progetto», sottolinea Fabrizio Bove, ideatore di Piadyno, «la riteniamo uno strumento fondamentale per comunicare con i bambini». Il brano, registrato negli studi Karma Music Production di Rimini, è cantato da Francesco Itri Tardi giovanissimo cantante, vincitore dell'ultimo Faetano Live Festival nella sezione "canzoni inedite". La canzone è accompagnata da un simpatico cartone animato ambientato a Rimini. Tra le altre cose, Piadyno sta proponendo uno show per bambini dove vengono affrontati diversi argomenti, dall'empatia all’alimentazione, oltre a quello ambientale della raccolta differenziata, naturalmente sempre attraverso il gioco, mentre a settembre ci saranno importanti novità.