VIDEO Vespa si schianta contro una Volkswagen Sharan, grave 40enne

Cronaca

Misano Adriatico

| 15:07 - 17 Giugno 2019

Ferito in barella sale in eliambulanza, foto di repertorio.

Un 40enne è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo l'incidente avvenuto intorno alle 13.30 di lunedì 17 giugno a Porto Verde di Misano Adriatico, in via Nazionale Adriatica Interna. L'uomo, in sella a una Vespa, stava viaggiando in direzione Cattolica-Misano, quando si è scontrato con una Volkswagen Sharan che procedeva in direzione opposta e che ha impegnato la corsia per la svolta a sinistra. La vespa ha sbattuto con violenza contro la fiancata destra della Volkswagen, mentre il 40enne è caduto rovinosamente sull'asfalto. Il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale.