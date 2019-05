Ciclismo, Velo Club a tutto gas con Giovanissimi ed Esordienti

Sport

Cattolica

| 15:34 - 20 Maggio 2019

La formazione Esordienti con Alessandro Ubaldini (a sinistra) e Massimo Casadei (a destra).

Dopo il grande sforzo organizzativo per la regia della Granfondo Squali, i giallorossi del Velo Club Cattolica hanno ripreso a pieno ritmo l’attività agonistica giovanile. Domenica 19 maggio, a Ome nel Bresciano, gli Esordienti di Alessandro Ubaldini e Mattia Verni hanno gareggiato sotto la pioggia, che non ha risparmiato nessuna delle due gare. Tra i secondo anno, ottava piazza per Matteo Valentini, giunto ottavo. “Sono soddisfatto – racconta Ubaldini – perché era una corsa di rilievo, con un parterre di grande qualità. Un piazzamento nella top ten in Lombardia ha sempre un valore rilevante”.



Precedentemente, domenica 5 maggio a Borsea in provincia di Rovigo, la truppa di Ubaldini e Verni aveva disputato una gara sotto il diluvio, senza top ten finale ma con ottime prestazioni di Pietro Tintoni (21° su 100 partenti tra i 1° anno), Matteo Valentini e Michael Carletti (11° e 24° su 90 partenti tra i 2° anno).



Il primo maggio, a Barbiano di Cotignola nel Ravennate, gli Esordienti avevano rimediato un decimo posto con Francesco Scaramucci nella gara dei secondo anno. In gruppo Matteo Valentini e Michael Carletti. Tra i primo anno, buona prestazione di Federico Mazza, che ha concluso la gara in gruppo dimostrando una crescita di condizione. Bene anche Pietro Tintoni, in gruppo, evidentemente motivato dopo la vittoria del campionato provinciale riminese a Poggio Torriana.



I Giovanissimi in quest’ultimo periodo hanno fatto una bella esperienza di gare in mountain bike: circuiti sterrati, senza particolari insidie ma utili a familiarizzare con la disciplina del cross-country. Alla “Mini Squali Mtb” disputata a Cattolica alla vigilia della Granfondo Squali grazie alla regia organizzativa del Velo Club Cattolica, la formazione guidata da Massimo Casadei, Matteo Magnani e Chiara Rainone ha ottenuto il bronzo nella graduatoria per società, dietro alla Sc Forlivese e alla Polisportiva Fiumicinese.