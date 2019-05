Moda, inaugura il primo punto vendita Olè a Riccione

Eventi

Riccione

| 15:01 - 20 Maggio 2019

Olè, nuovo marchio di abbigliamento.

All’insegna della musica live Domenica 23 Giugno, al Vanille Stock Di Viale Emilia 76, aprirà al pubblico il Neonato Brand Olè. Commenta emozionato Andrea Poggiali: "Un lavoro di squadra che ci riempie d’orgoglio". Nuove collezioni per l’estate 2019 verranno presentate da ospiti prestigiosi come Lorenzo Pagani che si esibirà nel palco allestito all’esterno della struttura. Marcello Sutera ha pensato all’evento come una grande Jam Session aperta a tutti i giovani artisti del territorio che vogliono esibirsi in totale libertà.

Non mancheranno artisti come Kelly Joyce già conosciuta al grande pubblico con il brano “Vivre la Viee”. Vanille Stock, commenta il titolare Massimiliano Passante, è un negozio che propone Brand di spessore come, Armani e Gucci, e confessa che quando gli è stato proposto di curare la parte commerciale del brand, non ha esitato ad accettare la proposta.

Olè è una miscela tra Arte e Moda che in pochi mesi di attività ha vestito personaggi nel mondo dello spettacolo. Dalle 16:30 alle 21:00 sarà possibile vedere tutte le novità 2019 .

Tutti i dettagli della Line-Up saranno pubblicati nelle pagine Social ufficiali.