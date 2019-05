Getta bidoni di vernice in un campo a Covignano, è caccia al colpevole

Cronaca

Rimini

| 13:04 - 08 Maggio 2019

Vernice abbandonata su un terreno a Covignano.

Gesto inqualificabile di un cittadino, che ha abbandonato dei bidoni di vernice a Covignano, in un'area di proprietà privata, in zona San Lorenzo a Monte. Alcuni barattoli sono stati rovesciati, imbrattando il terreno: dagli accertamenti dei tecnici di Arpae è emersa la tossicità non elevata, essendo vernice a tempera. Sono stati i residenti in zona ad allertare la Polizia Municipale e Arpae, nella mattinata di mercoledì 8 maggio, richiedendo l'intervento e la rimozione dei bidoni: aperta quindi un'indagine che ha permesso di risalire al negozio in cui è stata venduta la vernice. Il responsabile dovrebbe quindi essere individuato a breve: sarà sanzionato per abbandono di rifiuti pericolosi.