| 12:40 - 05 Maggio 2019

I bidoni abbandonati.

Bidoni di vernice abbandonati in mezzo al verde dopo il semaforo che c'è in via Santa Cristina, andando verso Bandiera Gialla Galvanina. Questo lo spettacolo che si è presentato agli occhi di un nostro lettore sabato mattina in zona di Covignano Rimini. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.