All'asta nove beni immobili del Comune di Rimini, base oltre un milione di euro

Attualità

Rimini

| 12:16 - 08 Maggio 2019

Scuola Santa Cristina.

Sono nove i beni immobili di proprietà che il Comune di Rimini sta mettendo all’asta. Nove, fra fabbricati ed aree di cui una edificabile, siti in diverse parti della città e dal valore complessivo posto a base d’asta di 1.012.004 euro, che tornano all’asta con prezzi ribassati dopo che le precedenti sono andate deserte.

Per l’aggiudicazione e la definitiva alienazione degli immobili di proprietà comunale, infatti, si procederà in seduta pubblica il giorno 27 giugno 2019 alle ore 9 presso il Settore Valorizzazione del Patrimonio di via Rosaspina 7, mediante un’asta pubblica con il metodo delle offerte in busta chiusa, secondo le modalità di legge.

Si tratta di: due ex scuole elementari a Monte Cieco (€ 55.800) e a S. Cristina (€ 124.580); tre posti auto siti in via Rossa (€ 4.590, € 5.967, € 5.967); di altri terreni in zona San Lorenzo in Correggiano (98.400), in via Copenaghen a Miramare (€ 658.000), in via Montechiaro (€ 48.700) e in via Maceri (€ 10.000). Alcune delle aree sono pervenute in proprietà al Comune in esecuzione della normativa repressiva dell'abusivismo edilizio; dopo la demolizione degli abusi i terreni vengono venduti per essere restituiti all'originaria legittima destinazione. La ex scuola di S. Cristina è stata trasferita in proprietà al Comune dallo Stato, in attuazione della normativa sul federalismo demaniale.

Una più puntuale descrizione dei beni comprensiva della documentazione fotografica e catastale, è pubblicata sul sito istituzionale.