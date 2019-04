Impegno Civico per Verucchio continua la campagna elettorale lunedì da Zaganti

Attualità

VillaVerucchio

| 12:22 - 27 Aprile 2019

La squadra di Impegno Civico per Verucchio.

"Adempimenti istituzionali espletati e ora avanti tutta fra la gente e con la gente per costruire tutti insieme la Verucchio del futuro": così la lista Impegno Civico per Verucchio commenta gli sviluppi della campagna elettorale. Sono state infatti depositate le firme, il programma e la lista a sostegno della ricandidatura a sindaco di Stefania Sabba. "Ringraziamo i tanti che ci manifestano quotidianamente sostegno, che si confrontano con noi ai gazebo, in sede, in piazza e in ogni momento pubblico fornendoci sempre spunti interessanti", si legge nella nota.

L'ultimo incontro al Sinfonia Caffè sabato mattina, prossimo appuntamento lunedì 29 aprile alle 21 al Bar Ristorante Zaganti di Ponte Verucchio.