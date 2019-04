Alla Marina di Rimini esposizione degli yacht 'Cranchi' e spettacolari auto sportive

Eventi

25 Aprile 2019

Yacht Cranchi.

Torna a Rimini il Cranchi Grand Tour 2019, l'evento per scoprire tutte le novità del settore nautico, con visite a bordo e intrattenimento serale. L'affermato dealer romagnolo Rimini Service Yacht&Sail, che opera nel settore dal 1965, in collaborazione con uno tra i più rinomati marchi di yacht italiani Cranchi, organizza per sabato 27 e domenica 28 aprile la prima tappa italiana del Cranchi Grand Tour 2019. Alla Marina di Rimini le novità della gamma Cranchi, tra le quali spicca il nuovo E26 Classic, e vari stand in cui sarà possibile vedere da vicino e provare i migliori accessori nautici, moto d'acqua, watertoys,motori fuoriborbo Mercury e i principali marchi di accessori elettronici. A far da cornice non mancheranno auto di lusso e supersportive e un vero Golf Country Club, a cura del Golf Club Modena, dove sarà possibile prendere confidenza con mazze e palline.

Per gli amanti del volo sarà possibile effettuare voli turistici in elicottero con decollo e atterraggio dal piazzale della darsena.

Domenica pomeriggio esibizione moto d'acqua e JetSky a cura dei Marina Jet Riders.