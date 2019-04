Marketing e sviluppo prodotti, incontro con l'imprenditore digitale Raffaele Gaito

Attualità

Rimini

| 11:38 - 04 Aprile 2019

Raffaele Gaito.

Tornano gli appuntamenti con l’innovazione, firmati Startup Grind Rimini & San Marino. Il primo si svolgerà domani venerdì 5 aprile ore 18.00 a Rimini Innovation Square. Sulla ‘graticola’ delle interviste Raffaele Gaito, imprenditore digitale, mentore aziendale e blogger, sul tema “Let’s talk about growth Hacking”.

Gaito è uno tra i massimi esperti di growth hacking, un processo di rapida sperimentazione attraverso canali di marketing e sviluppo di prodotti per identificare i modi più efficienti per far crescere un’impresa. A intervistarlo sarà Andrea Roberto Bifulco, direttore Startup Grind Rimini & San Marino. Parteciperà anche Matteo Vettori, fondatore di Mach3D, primo classificato all’edizione 2018 della business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese e che ha creato un'impresa a seguito della competizione.

Per iscriversi all’incontro: http://bit.ly/SGRiminiGaito

Alle 16.00 Raffaele Gaito guiderà un workshop di 90 minuti, offerto da Nuove Idee Nuove Imprese e rivolto a imprenditori e startup. Un’anticipazione sui temi del Growth Hacking, con casi di studio e miti da sfatare. Nato in Silicon Valley una decina di anni fa e applicato da colossi come Facebook, Dropbox, Instagram e altri, negli ultimi anni il Growth Hacking è letteralmente esploso ed è stato adottato da aziende di ogni tipo: da Coca-Cola ad IBM, passando per Heineken, Colgate e Transavia. Alla base della metodologia, il pensiero laterale, la creatività, la sperimentazione, l'analisi dei dati e la continua interazione di strategie e modelli di business.

“Iniziamo la nuova stagione con un super ospite: il guru italiano del growth hacking – anticipa Andrea Roberto Bifulco – Raffaele Gaito ci darà una visione completa di come le startup americane stanno crescendo e come possiamo tutti applicare questa metodologia. Il nuovo corso di Startup Grind Rimini & San Marino darà l'occasione al pubblico romagnolo di vedere argomenti molto attuali come il Fintech e la Cybersecurity. L'impatto dell'anno scorso, con 5 eventi e 600 partecipanti, è stato altissimo, stiamo lavorando per fare ancora meglio”.

Startup Grind Rimini & San Marino è il capitolo romagnolo-sammarinese, nato dalla collaborazione con Nuove Idee Nuove Imprese, di Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in 500 città, 125 paesi nel mondo e 2 milioni di entrepreneur. L’obiettivo è favorire opportunità sui temi della formazione, il networking di persone e idee, lo sviluppo di nuove competenze professionali.