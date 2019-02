Festa di carnevale per i nonni a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:39 - 26 Febbraio 2019

Un momento della festa con i nonni.

Nel pomeriggio di Domenica 24 febbraio, i referenti Cad con i ragazzi e giovani dell'Azione Cattolica insieme ai volontari Caritas, hanno creato un evento per festeggiare il Carnevale con i nonni della Casa Residenza Anziani. A rallegrare l’iniziativa anche l’intervento del comico Agostino con le sue barzellette. Tantissimi i partecipanti, tra i quali i familiari dei nonni e delle nonne del Centro Ricreativo “L’Amicizia”. Presente anche l'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Morelli, della Vice Sindaco Bertuccioli e del Consigliere Comunale Gianmarco Della Biancia con delega alle politiche giovanili.

I ragazzi hanno consegnato un regalo ad ognuno dei nonni e cantato insieme a loro le canzoni di un tempo. A seguire tutti i presenti hanno condiviso la merenda rigorosamente a tema carnevalesco.

L'Amministrazione comunale ha ringraziato tutte le persone e realtà coinvolte nell’iniziativa ed in particolare i ragazzi per il loro prezioso gesto, sottolineando “l'importante sinergia tra le varie realtà territoriali, in grado di portare alla Casa Residenza un clima di spontanea familiarità, che risulta fondamentale per i nonni, ma anche per ogni persona coinvolta. La Casa Residenza Anziani a San Giovanni in Marignano è parte integrante del paese e mostra tutti i punti di forza, di energia positiva e di legame di cui la nostra gente è capace.”