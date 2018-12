Sistemazione della tribuna storica dello stadio Neri di Rimini, approvato il progetto

Attualità

Rimini

| 12:11 - 19 Dicembre 2018

Facciata storica nuova stadio Romeo Neri.

Dopo il campo, le tribune, la pista di atletica, gli spogliatoi e la copertura, si passa alla parte storica e monumentale. La Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato il progetto definitivo esecutivo per l’intervento di restauro conservativo della facciata storica della tribuna centrale dello Stadio Romeo Neri, nell’ambito delle opere finanziate attraverso il meccanismo dell’Art Bonus.

Il progetto - del valore complessivo di 142mila euro e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - prevede lavori di manutenzione ordinaria e restauro conservativo della tribuna storica che si affaccia su piazzale del Popolo nel rispetto del progetto del geometra Maioli, progettista dell’impianto sportivo costruito nel 1933. Saranno quindi utilizzati materiali e finiture superficiali per quanto possibile identici a quelli originari per andare a rendere omogenea una facciata attualmente degradata a causa di numerosi atti vandalici che si sono ripetuti negli anni. A questo si aggiunge l’usura del tempo, che ha portato per esempio ad una variazione del colore della stuccatura dei mattoni a vista, creando una disomogeneità sulla percezione complessiva.

La facciata storica - che ha un’estensione di circa 120 metri di lunghezza e 13 metri di altezza, ed è realizzata con finitura superficiale in parte con mattone facciavista ed in parte con rivestimento in lastre di travertino – sarà anche oggetto di un apposito trattamento antigraffiti, fino ad una altezza di 2,3 metri nella facciata storica (sottofinestra) e a tutt’altezza (circa 3,5 metri) nei muri di cinta laterali.

Si tratta del primo importante intervento che interessa la parte storica e monumentale dello Stadio, che nel suo complesso è stato oggetto di diverse opere di manutenzione e riqualificazione in particolare nel biennio 2015/2016 con il rifacimento della pista di atletica leggera, la sostituzione del campo da gioco in erba naturale con un manto sportivo in erba sintetica e con il rifacimento degli spogliatoi. La scorsa estate inoltre si è intervenuti con il rifacimento della copertura della tribuna centrale, completato alla vigilia dell’avvio del campionato di calcio.

L’intervento sulla facciata storica sarà realizzato concordando tempi e modalità con la Questura e la Rimini calcio.