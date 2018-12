Spesa gratis per i poveri di Rimini, ne hanno beneficiato 500 famiglie e 1900 persone in un anno

Attualità

Rimini

| 14:07 - 12 Dicembre 2018

La Giunta del Comune di Rimini ha approvato il nuovo protocollo che che comprende l'allargamento a 17 degli enti - tra Istituzioni, Associazioni e Imprese - a sostegno dell'Emporio solidale. un supermercato rivolto a persone in forte difficoltà economica dove è possibile effettuare la spesa senza l’utilizzo del denaro. Ad ogni tesserato viene fornita una tessera a punti gratuita, assegnati sulla base della composizione del nucleo familiare. Ogni mese il beneficiario ha a disposizione i punti assegnati e può scegliere tra i prodotti, alimentari e non, presenti all’interno del supermercato.

Nel corso del 2018 sono state circa 500 le famiglie assiste da #EmporioRimini, il che significa almeno 1.900 persone di cui più di 600 bambini e minori, di età compresa tra 0 e 15 anni. Circa 3.500 i carrelli riempiti in un anno di spesa. Tra le novità dell'anno l'introduzione di nuovi prodotti, tra cui quelli legati alla cura e igiene personale e alla casa.



All’Emporio non si fa solo la spesa, che già di per sé è fondamentale per una realtà famigliare in difficoltà economica, ma rappresenta anche un luogo di accoglienza dove gli adulti mantengono dignità, scegliendo i prodotti dagli scaffali mentre i propri figli giocano o disegnano nello spazio dedicato ai bimbi.Questa dimensione di normalità, di fare la spesa come in un qualsiasi supermercato, aiuta ad alleggerire un periodo della vita costellato da fatiche e sacrifici, e in cui è possibile attivare diverse forme di solidarietà.





DICHIARAZIONE DEL VICE SINDACO GLORIA LISI. “Uno strumento per evitare la cronicizzazione del disagio ed il superamento della “crisi” da parte di famiglie che non sono povere nel senso tradizionale del termine, ma semplicemente stanno attraversando un periodo di riassestamento, per esempio dopo aver perso il lavoro. C'è una dignità enorme tra questi scaffali, uno spaccato di città nascosta ma che vale la pena conoscere; per questo siamo contenti dell'allargamento del progetto ad altri settori associativi e della società civile. Un progetto della città per la città, questo è lo spirito che anima e sostiene l'Emporio solidale”