San Marino Volley, Cristiano Lucchi è il nuovo mister della nazionale femminile

Sport

Repubblica San Marino

| 07:59 - 11 Dicembre 2018

La Federazione Sammarinese Pallavolo ha nominato il nuovo staff tecnico della nazionale femminile di Volley.

Dopo Luigi Morolli, alla guida della squadra per un lungo periodo, dal 2008 a luglio 2018, è stato scelto di affidare la nuova nazionale femminile a Cristiano Lucchi. Coach Lucchi assume ruolo di Direttore Tecnico e con la sua lunga e prestigiosa carriera darà forte e pieno contributo alla crescita del gruppo di atlete che formeranno la rosa della nuova nazionale femminile di pallavolo.

Il suo corposo e vincente curriculum lo vede prima atleta professionista in B1, A2 e A1 e poi allenatore di pallavolo e beachvolley. Citiamo, fra i numerosi impegni in palestra, in particolare: il ruolo di Head Coach della nazionale italiana senior, Assistant Coach della nazionale senior italiana e bulgara, nonché il ruolo più recente di Capo Allenatore del Club Italia A1 e di CasalMaggiore in A1. Numerose anche le vittorie in bacheca quale allenatore di club e nazionale sia in campo nazionale che internazionale.

In affiancamento al D.T., per il lavoro in palestra, ci sarà l’Head Coach Loris Polo, lo scorso anno Allenatore Libertas Volley Forli’ femminile e da numerosi anni alla guida di squadre di importanti società romagnole (Ravenna, Lugo, Forlì, Faenza). Nel suo bagaglio di esperienza, partita nel 2007 dopo una lunga attività agonistica da giocatore, ricordiamo il prezioso nonché prestigioso ruolo di assistente allenatore nella nazionale femminile Bulgara guidata da Marcello Abbondanza e, sempre come assistente allenatore, nel Club Italia in ausilio di Coach Giuseppe Galli prima e di Marco Mencarelli poi.

Il primo appuntamento ha visto i due nuovi allenatori impegnati in palestra domenica 9 dicembre alla guida della nuova rosa della nazionale femminile per un allenamento a porte chiuse.