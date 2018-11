La denuncia della Lega: 'allarme scabbia, nel riminese grande uso di creme per guarire dalla malattia'

Attualità

| 13:44 - 29 Novembre 2018

Allarme scabbia in Provincia di Rimini, attacca la Lega Nord in Regione attraverso il consigliere Massimiliano Pompignoli. L'esponente del carroccio spiega: "sono 942 le confezioni di prodotti anti-scabbia distribuite nella Provincia di Rimini negli ultimi 22 mesi (gennaio 2017-ottobre 2018), in media 1,5 al giorno". I dati emergono da una nota della Regione Emilia Romagna.

L'ATTACCO DI POMPIGNOLI. "Il dato di Rimini – per usare un eufemismo – fa venire i brividi. Anche perché si tratta di un dato parziale che non tiene conto del meccanismo della distribuzione diretta e di quella in ambito farmaceutico", spiega il consigliere Pompignoli, che chiede un intervento dell'Ausl e delle amministrazioni comunali del riminese, affinché sia varato un piano di informazione e prevenzione di questa malattia cutanea. “Se fino qualche anno fa nella nostra regione la scabbia poteva considerarsi una malattia sconosciuta, oggi viene da chiedersi se la sua natura non si sia evoluta e quali siano i rischi per i nostri cittadini”, chiosa il consigliere della Lega Nord.