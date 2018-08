Conto alla rovescia per il grande ritorno in pista di Alex Zanardi, sul circuito di Misano

Sport

Misano Adriatico

| 13:13 - 17 Agosto 2018

Manca una settimana al prestigioso campionato automobilistico DTM, che da venerdì prossimo arriverà a Misano World Circuit per uno spettacolo da mille e una notte.



Dopo le gare inglesi a Brands Hatch, che hanno visto il testa a testa fra i due piloti Mercedes, Paul Di Resta e Gary Paffet, lo spettacolo DTM dopo quasi dieci anni arriva in Italia con l’unica tappa a Misano World Circuit. In programma anche l’Europeo di Formula 3 e l’Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup.



Sarà un week end all’insegna delle emozioni, impreziosite dalla presenza di Alex Zanardi che proprio a Misano tornerà in pista.



Il DTM avrà un prologo mercoledì 22 agosto a Riccione. Dalle 18.40 Villa Mussolini vedrà Alex Zanardi protagonista di un’intervista speciale realizzata in collaborazione con Sky, dove si racconterà al microfono di Lia Capizzi. L’evento sarà aperto al pubblico.



A seguire, un breve incontro con la stampa e infine alle 20.30 il campione salirà sul palco di piazzale Roma per un altro grande abbraccio prima del concerto dei The Kolors.

Dopo il concerto le emozioni si trasferiranno in pista. Alex Zanardi tornerà in gara dopo tre anni per un’altra straordinaria impresa. “Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi – è stato il suo primo commento all’annuncio della sua presenza in pista – e non vedo l’ora di correre a Misano”.



E anche a Misano World Circuit le emozioni non mancheranno. Per la prima volta il DTM si correrà in notturna e in questa tappa italiana sarà preceduto dal concerto di Gianna Nannini al paddock 2. Si tratta di un’occasione speciale per gli amanti della musica, quello di Misano sarà infatti l’unico concerto estivo in Emilia Romagna per la rock star.



“Non vedo l’ora di essere a Misano – ha detto Gianna Nannini - un palcoscenico affascinante, ricco di passione e adrenalina. Conosco lo spirito del DTM e ci divertiremo insieme. Vi aspetto a Misano”.



Sarà nuovamente protagonista del weekend DTM anche Alessandro Nannini, fratello dell’artista senese in pista con l’Alfa Romeo dal 1993 al 1996 in 90 gare, con 14 vittorie.

Un’opportunità imperdibile: alle 20.30 il concerto della rock star e alle 22.30 la gara in notturna. I biglietti sono ancora disponibili sul Circuito TicketOne e in prevendita manterranno il prezzo promozionale di 25 euro per entrambi gli eventi.



Il progetto di riportare il DTM in Italia è stato messo a punto da Misano World Circuit e dal Comune di Misano Adriatico, APT Servizi e Destinazione Romagna con la collaborazione della Fondazione aMisano.