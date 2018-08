La prodigiosa violinista Yuki Serino e l'accademia sannita diretta da Michele Reali al San Leo Festival

Eventi

| 13:09 - 10 Agosto 2018

Sabato 11 agosto alle ore 21, nella splendida cornice del piazzale della Fortezza, il San Leo Festival 2018 chiuderà in bellezza con l’imperdibile concerto dell’Accademia Sannita ed il suo primo violino Yuki Serino, giovanissima interprete.

“Il San Leo Festival, dice il Maestro Cucci, direttore artistico della manifestazione, prosegue da 10 anni un percorso sulla musica colta iniziato nel 1986 con l’intento di offrire al pubblico del Montefeltro e della vicina riviera adriatica una interessante rassegna concertistica improntata su scelte di repertorio quanto più varie possibili.

Il Festival vuol essere un insostituibile valore aggiunto al già ricco patrimonio monumentale e paesaggistico del borgo medievale. L’ospite che arriva a San Leo potrà così coniugare al fascino indiscutibile della Fortezza Rinascimentale la suggestione di serate musicali magiche e coronare questa esperienza sensoriale con le ottime offerte eno-gastronomiche dei ristoranti locali”.

Il concerto si apre con due incantevoli sinfonie di Mendelssohn nell’esecuzione dell’Accademia Sannita diretta da Michele Reali, direttore e compositore, apprezzato dal pubblico del Festival leontino per le sue interpretazioni rigorose e musicalmente eleganti.

Yuki Serino a soli 11 anni, con il suo incredibile talento è già una delle promesse del concertismo internazionale.

Yuki ha intrapreso lo studio del violino a tre anni sotto la guida dei genitori, ha partecipato alle edizioni 2015 e 2016 del premio internazionale Clivis vincendo in entrambe le edizioni, si è già esibita come solista con orchestra in numerose manifestazioni ed è stata invitata nel 2016 a Belgrado dove ha eseguito il concerto Favorito di Vivaldi con orchestra, riscuotendo un grande successo.

Recentemente si è esibita come solista con orchestra presso il Forum di Bressanone.

Come di consueto il Festival è arricchito dalla presenza in cartellone di corsi di alto perfezionamento (30 giugno - 12 agosto) che si avvalgono in qualità di docenti, di alcuni fra i più affermati concertisti italiani.

Il San Leo Festival 2018 è un’iniziativa culturale promossa dal Comune di San Leo, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l.