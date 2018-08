Incidente a Villa Verucchio, morta una delle due sorelle. Dopo ore di agonia non ce l'ha fatta

Cronaca

VillaVerucchio

| 07:09 - 05 Agosto 2018

E’ morta dopo ore di agonia Maria Pazzini, 85enne, una delle due sorelle coinvolte in un gravissimo incidente stradale avvenuto sabato mattina a Villa Verucchio. La donna era assieme alla sorella ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravi. Le due erano a bordo di una Lancia Y vecchio modello che si è schiantata in via Brocchi, contro un cancello di una abitazione, dopo aver perso il controllo. Le condizioni delle due donne erano apparse subito molto gravi.