VIDEO: Verucchio, auto si schianta contro un cancello di una casa, gravi due donne

| 11:33 - 04 Agosto 2018

Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso sabato mattina a Verucchio per trasportare due donne all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove si trovano ora ricoverate in gravi condizioni. Le signore, pare siano sorelle, stavano viaggiando a bordo di una Lancia Ypsilon, erano le 8 e 30 circa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono finite col mezzo contro il cancello di un'abitazione. L’impatto è stato violentissimo, immediati i soccorsi del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza. Le condizioni di una delle due donne sono apparse critiche, pertanto è stato fatto intervenire l’elisoccorso per il trasporto al nosocomio cesenate. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.