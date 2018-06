FOTO: Novafeltria, inaugurata la sede dell'Ass.Naz. Carabinieri. E' intitolata ad Alessandro Giorgioni

Attualità

Novafeltria

| 13:50 - 23 Giugno 2018

Si è svolta sabato mattina l’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri Novafeltria, intitolata all’Appuntato Scelto Alessandro Giorgioni, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, “alla memoria”.

L’evento, che per il livello delle personalità presenti e per la grandissima partecipazione di soci e cittadini, è di una rilevanza, davvero, non comune per la comunità feltresca, è stato impreziosito dalla presenza della signora Simona Cola, vedova dell’eroe e del loro figlio, Leonardo Giorgioni.



Vi hanno preso parte Autorità civili: il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Onorevole Jacopo Morrone, il Prefetto di Rimini, S.E. dott.ssa Gabriella Tramonti, in rappresentanza del Procuratore della Repubblica di Rimini, il S. Procuratore dott. Davide Ercolani, il Vicario del Questore, dott.ssa Enrica Bonini, i Sindaci dei Comuni di Novafeltria e di Sant’Agata Feltria, Stefano Zanchini e Guglielmino Cerbara;

autorità militari: il Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna, Colonnello Guido De Masi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, il Comandante della Compagnia CC di Novafeltria, Capitano Silvia Guerrini, nonché il Comandante della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, Maurizio Faraone e religiose, il Cappellano militare della Legione CC Emilia Romagna, don Giuseppe Grigolon;



il vertice dell’A.N.C. regionale, l’Ispettore Generale, Generale Claudio Rosignoli nonché anche rappresentanti delle altre Sezioni dell’A.N.C. ed alcune Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i Labari.

Alle 9.00 la piazza Vittorio Emanuele era già invasa da centinaia di soci e cittadini che hanno assistito alla deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, alla presenza di tutte le Autorità e di due Carabinieri in Grande Uniforme Speciale.

Successivamente, si è giunti in Piazza I Maggio, sfilando per le vie del Centro accompagnati dalla storica “Banda musicale dei minatori di Perticara”, diretta dal Maestro Ermes Santolini, che ha contribuito ad elevare il tenore formale della cerimonia e ad allietare tutti i presenti.

Giunti nella piazza I Maggio dove è ubicata la nuova sede, il Presidente della locale Sezione, Brig. Ca. Mario Luzi, ha preso la parola ringraziando tutti coloro i quali “hanno reso possibile realizzare questo risultato”, a cominciare dall’Amministrazione Comunale, sottolineando che ciò darà una “nuova linfa all’impegno dell’Associazione a sostegno delle istituzioni cittadine e della Valmarecchia con nel cuore l’Arma dei Carabinieri e l’amor di Patria”. Il Presidente ha espressamente ringraziato Simona Cola e Leonardo Giorgioni, moglie e figlio dell’eroe a cui è intitolata la sede che hanno voluto onorare tutti con la loro presenza: il Capitano Silvia Guerrini, Comandante della Compagnia CC di Novafeltria, ed un Consigliere dell’Associazione hanno consegnato un dipinto dell’eroe a Leonardo, “a nome di tutti i Carabinieri in servizio ed in congedo”.

La cerimonia è proseguita con i saluti delle Autorità e con la lettura solenne della motivazione con cui è stata tributata la medaglia d’oro al valore dell’Arma dei Carabinieri all’Appuntato Scelto Alessandro Giorgioni ucciso a Pereto di Sant’Agata Feltria il 22 luglio di 14 anni fa dal bandito Luciano Liboni, successivamente ucciso in un conflitto a fuoco con i Carabinieri a Roma dopo che aveva preso in ostaggio una turista per sottrarsi alla cattura.

La cerimonia è terminata sulle note dell’Inno di Mameli, con la benedizione del Cappellano militare ed il tradizionale taglio del nastro, all’ingresso dello sede, da parte della signora Simona e Leonardo Giorgioni, insieme alle Autorità presenti.

La locale sezione ANC di Novafeltria, conta 104 iscritti, la maggioranza di questi sono Carabinieri in congedo ma anche Benemerite ed un cospicuo numero di simpatizzanti e venne istituita nell’anno 1989, come risulta dagli atti depositati presso la segreteria nazionale di Roma. La sezione è intitolata all’Appuntato Scelto Alessandro Giorgioni, nato a Bolzano il 13 gennaio 1968, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, alla memoria.

La motivazione con cui venne insignito dell’alta onorificenza recita: “Addetto a Stazione distaccata, recatosi durante un servizio isolato presso un esercizio pubblico della giurisdizione per identificare una persona sospetta, poi rivelatasi un pericoloso latitante, veniva da questi proditoriamente aggredito e, nonostante la coraggiosa reazione, fatto segno da due colpi di pistola che lo attingevano mortalmente. Fulgido esempio di elette virtù ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. Pereto di Sant’Agata Feltria (Pesaro e Urbino), 22 luglio 2004”.