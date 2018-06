VIDEO: Coriano, asino gli sbarra la strada. Automobilista lo sposta con le carezze

Attualità

Coriano

| 09:58 - 15 Giugno 2018

Curiosità. Asini a spasso per le vie di Coriano. Erano da poco passate le 6 del mattino di venerdì quando l'uomo se li è trovati davanti all'auto sulla strada che lo portava al lavoro. L'asinello, facendo fede alla sua natura di animale cocciuto, non ne voleva sapere di spostarsi. Il nostro lettore, divertito, ha raccontato che è riuscito a riprendere la strada solo dopo averlo coccolato per diversi minuti. Un inizio di giornata in dolcezza con la simpatica cocciutagine di due tenerissimi animali.

In un periodo pieno di tensioni e di notizie che spesso non sono liete, abbiamo voluto segnalare questo simpatico episodio.