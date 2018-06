Biciclette incatenate ai pali, rotte e abbandonate: bisogna rimuoverle. La segnalazione

Attualità

| 10:47 - 14 Giugno 2018

Inizia la stagione turistica e Rimini si presenta con un brutto biglietto da visita.

Bici abbandonate, legate ai pali e smontate pezzo per pezzo. Una situazione non nuova e che, negli ultimi tempi, complice anche la forza dei social, viene sempre più portata alla ribalta. Sono tante le foto che giungono in redazione che mostrano pezzi di bicicletta, magari ancora legate in un vano tentativo di protezione, alle quali mancano sellini, campanelli, ruote, cestini. Ed è soprattutto nei pressi della stazione di Rimini, molto frequentata dai turisti in arrivo, che si registrano le maggiori presenze. Ma anche altre zone della città non si fanno mancare questi reperti in bella mostra. Le immagini dei nostri lettori rimandano a due bici lasciate a Rimini, in via Paisà e in via Lugo. "Ma il personale della nettezza urbana ha i paraocchi?" dice un lettore "Questa bici e' ormai 3 anni che si trova in via Lugo a Rimini bloccata con lucchetto e nessuno si e' interessato, ma e'compito di Hera?" scrive un altro lettore. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, della rimozione dovrebbe occuparsi la Polizia Municipale dopo aver ricevuto e verificato la segnalazione del cittadino, ma la situazione non è semplice. I mezzi, soprattutto quelli legati, non sempre sono abbandonati e il rischio e di dover poi rendere conto al proprietario di una rimozione "frettolosa" e non verificata. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.