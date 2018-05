A Bellaria il 7 giugno festa da guinness sulla spiaggia, la ricreazione più lunga del secolo

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:57 - 30 Maggio 2018

Cinquantaquattro istituti coinvolti, oltre mille e cinquecento studenti che in una dodici ore non stop si alterneranno in un incalzare di tornei tra calcio saponato, teqball, calcio, freccette, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, zumba. Diecimila metri quadri di divertimento, trentotto campi, otto dj, colonna sonora da urlo. Appuntamento il 7 giugno dalle 12 alle 24 per il preludio di un’estate indimenticabile. High School Festival ha pensato a The Student Beach, un evento unico e mai visto. Questo party è anche l’occasione per presentare la spiaggia che rivoluzionerà la vostra estate, l'inizio di una avventura pazzesca.





The Student Beach è la prima spiaggia dedicata a tutti i ragazzi dai sedici ai ventinove anni, un luogo divertente, libero, vacanziero e goliardico, all’insegna del divertimento. E’ una ricreazione senza fine. “Sotto il sole di Bellaria” c’è la spiaggia più cool dell’estate: dal lettino al campo di beach volley al fast food con musica, giochi, risate, leggerezza. L’unica credenziale per accedere è avere dai sedici ai ventinove anni e vivere (o aver vissuto anche solo recentemente) i momenti della vita di uno studente. I principali servizi sono fruibili con un “abbonamento” con molti benefit. Food, Arredamento beach, oggettistica e tanti eventi sportivi e ludici come il doppio giallo, il calcio saponato…ma anche aperitivi, concerti e tanta musica. Tutto è goliardico e divertente come il kit di benvenuto con l’anti-diario, i quiz idioti da risolvere, il gioco della campanella. The Student Beach è un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria, sul mare, per una vacanza infinita cullati dal dolce far nella community più pazza dell'estate. Per iscriversi alla festa del 7 Giugno clicca QUI.





Infoline: 327 665 9141 - The Student Beach - Via A. Pinzon 217 – Bellaria Igea Marina