Lunedì 30 aprile il Jolly Disco 'incontra' la discoteca Accademia per una serata speciale

| 12:37 - 28 Aprile 2018

Marche e Romagna unite assieme per una serata di grande divertimento, uno straordinario connubio tra due locali storici. Lunedì 30 aprile la discoteca Accademia di Auditore si sposta eccezionalmente al Jolly Disco Novafeltria. Il locale riminese, dopo la serata con il Tunga, apre le sue porte per un altro evento innovativo, il penultimo di una stagione 2017-18 che ha riservato grandi emozioni. Sulla pista centrale sarà protagonista Andrea Aloigi, dj dell'Accademia, affiancato dal vocalist Nicola Fraternali. Per il Jolly ci saranno invece il dj Davide Casini e il vocalist Rapiss. Nel privè suonerà come di consueto la musica del Jolly Disco con i dj Dado e Diego Zerbini. "L'accademia è una discoteca storia dell'altra vallata, come noi è un locale che ha sempre avuto un grande pubblico - spiega il gestore Francesco Pula - ed è una grande occasione per sentire la musica e i dj di questo locale". Dopo la festa con l'Accademia, il Jolly saluterà il suo pubblico con l'ultima grande serata della stagione 2017-18, in programma sabato 12 maggio.