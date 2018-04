Alta Valmarecchia senza linee telefoniche, la zona del Parco abbandonata dagli enti pubblici

Attualità

12:35 - 06 Aprile 2018

Il temporale di giovedì pomeriggio ha isolato le linee telefoniche fisse in alcune zone del Comune di Pennabilli: Valpiano , Ca’ Romano, Miratoio e Poggio Bianco ed alcune borgate attorno non possono utilizzare il fisso neanche per emergenze. Il problema sarebbe facilmente bypassabile, considerato che ormai qualsiasi persona ha un cellulare, ma in realtà, in una vasta area che parte da Carpegna nelle Marche, interessa Badia Tedalda e Sestino in Toscana e coinvolge le frazioni di Miratoio e Ca Romano in Romagna la rete mobile è praticamente Assente.

Finche tutto va bene, problemi non ce ne sono, ma spesso tutto sfocia in tragici fatti di cronaca.

Risale all’ultimo Venerdì Santo un episodio in cui l’auto medica del Pronto Soccorso del presidio di Novafeltria ha vagato per oltre un ora alla ricerca della località di Poggio Mazzolo, luogo del Comune di Sestino dal quale era partita una richiesta d’intervento urgente.

L’autista non poteva utilizzare un navigatore perché la zona era sprovvista di segnale, senza collegamento con l’ambulanza, e soprattutto senza poter parlare con i familiari dell’ anziana per un supporto quantomeno telefonico. L’episodio ha avuto un tragico epilogo, e come succede spesso in questi casi è difficile stabilire se un intervento più rapido avrebbe salvato la vita della paziente.

Resta il fatto che la popolazione è scoraggiata e nonostante i tanti appelli agli enti pubblici e al gestore delle linee telefoniche, la situazione resta imbarazzante con fili telefonici a spenzolone e pali caduti o piegati dalle frane.

Non ci sono nuovi investimenti per la telefonia mobile, quelli sulle linee fisse sono pressoché abbandonati, e anche se formalmente siamo su territorio italiano, ai cittadini di queste campagne e a tutti i turisti che popolano questa bellissima zona specie nel periodo primaverile ed estivo, non è garantito un diritto minimo alla salute, senza pensare alle tante attività come agriturismi, aziende agricole, attività commerciali che senza telefono si ritrovano notevolmente ridimensionati nei loro affari.