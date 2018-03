Novafeltria: dopo il successo della prima serata, si replica 'I giardini di Marzo', concerto omaggio a Lucio Battisti

Eventi

Novafeltria

| 11:28 - 29 Marzo 2018

Dopo il grande successo della serata di sabato 10 marzo, a Novafeltria si replica l'appuntamento con lo spettacolo dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti. Domenica 1 aprile, a partire dalle 21, al teatro sociale di Novafeltria torna "I giardini di Marzo", grazie ai ragazzi della Consulta dei giovani e alla Pro Loco: musicisti e cantanti della zona si cimenteranno con un repertorio di 21 brani di Battisti. Sul palco, presentati da Matteo Marzocchi, saliranno Adriano e Cesare Capuani, Edoardo Marcelli, Gabriele Aiudi, Priscilla Marini, Sara Cantori e Francesca Mercatelli, pronti a incantare il pubblico con le loro voci. Al loro fianco Enrico Aiudi (tastiere), Fabrizio Aiudi (batteria), Ferruccio Fraternali (tastiere), Francesco Menghini (chitarra), Giacomo Ferranti (chitarra) e Michele Fraternali (basso); il coro sarà formato da Annamaria Aluigi, Cristina Toni e Maria Teresa Sgambato. L'incasso della serata (10 euro a biglietto) sarà devoluto per l'implementazione della sala musica "La città che io vorrei", dedicata a Ivan Graziani. Sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro Sociale di Novafeltria, situato in via Giuseppe Mazzini n°69, venerdì 30 (ore 17-19) e sabato 31 marzo (ore 10.30-12.30). Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate solo sabato 31 marzo al numero 0541/921935 (10.30-12.30).