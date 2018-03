La Paella Spagnola sbarca a Rimini, il 100 Montaditos amplia la sua offerta con nuovo menù

Eventi

Rimini

| 15:50 - 16 Marzo 2018

Il locale 100 Montaditos, che fà parte della Catena Spagnola Restalia con oltre 50 Locali in Italia da Nord a Sud, dal mese di Febbraio ha ampliato la sua offerta con un nuovo menù, che già comprendeva i 100 Montaditos (piccoli panini spagnoli con gustose farciture mediterranee), Tapas, Insalate e Birre e Vini Spagnoli, nel nuovo menù sta avendo Grande successo La Paella (tipico piatto Spagnolo conosciuto in tutto il mondo, a Base di riso, Pollo e Frutti di Mare), ma anche Gustosi Taglieri di salumi e Formaggi ed un Mix dei migliori fritti presenti in Menù.

Il Locale, che aveva aperto a Fine aprile 2017, con un Grande successo tra giovani e meno giovani, sin dai primi Giorni di apertura, portando nel centro di Rimini, nella Centralissima via Tempio Malatestiano, una nuova offerta e format di Ristorazione dal Gusto Spagnolo, ma anche italiano, come ad esempio l'utilizzo di prodotti made in italy come Porchetta, il pesto, la mozzarella, lo speck e la ricotta.

Il format stà avendo grande popolarità tra i ragazzi di Rimini, ma anche tra i tanti turisti che passeggiano tra la storia e la cultura di uno degli antichi centri romani più belli d'italia, trovando nel locale un esperienza di qualità a prezzo contenuto. (Pubbliredazionale).