Contro razzismo e discriminazione, Torneo di calcio multietnico al campo di Don Pippo a Rimini

| 09:52 - 14 Marzo 2018

XVI Settimana di azione contro il razzismo e le discriminazioni

Programmata dal 17 al 23 marzo, la settimana si inserisce nelle celebrazioni per la Giornata Mondiale contro il razzismo istituita dall’Onu nel 1966 in ricordo del massacro di Sharpeville cittadina sudafricana in cui, il 21 marzo del 1960, 69 persone che manifestavano pacificamente contro la politica dell’apartheid furono uccise dalla Polizia.

Da allora, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità) promuove in tutta Italia iniziative pubbliche che contribuiscano a stimolare l’impegno di tutti nel contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

L’obiettivo è quello di sviluppare una coscienza civica sensibile al tema delle discriminazioni ad ogni livello, cercando di coinvolgere particolarmente le nuove generazioni.

Per l’occasione, il progetto SPRAR “Rimini Porto Sicuro”, ha organizzato lunedì 19 marzo dalle ore 16 al Centro sportivo “Don Pippo” un torneo multietnico di Calcio a 7 che vedrà impegnate in campo alcune squadre, composte da cittadini italiani, rifugiati e richiedenti asilo.

Al torneo parteciperanno anche due formazioni di giovanissimi calciatori che militano nel campionato “pulcini”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini e la Polisportiva Sanges.

A seguire verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti.