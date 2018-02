Arriva una grossa nevicata nel riminese, pochi centimetri in pianura e mezzo metro in Alta Valmarecchia

Attualità

Novafeltria

| 15:01 - 02 Febbraio 2018

E' in arrivo una grossa nevicata sul riminese. Protezione civile dell'Emilia Romagna, Agenzia per la sicurezza territoriale e Arpae hanno quantificato gli accumuli nevosi, sulle colline dell'entroterra del riminese, in un range tra i 30 e i 50 cm, come si legge nell'allerta meteo pubblicata oggi. Nel dettaglio allerta meteo arancione per neve nelle zone collinari centro-orientali dell'Emilia-Romagna, compresa Provincia di Rimini, dalla serata del 2 febbraio fino alle 24 del 3 febbraio, per il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse e continue, in intensificazione durante la notte e per tutta la prima parte di sabato 3. La stessa Arpae segnala che la neve arriverà nelle zone di pianura del riminese in mattinata, mentre nel corso della giornata si attesterà da quota 300 metri in su. A Rimini e zona di costa probabile pioggia mista-neve.