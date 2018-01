Ladri ripuliscono sei appartamenti mentre i proprietari sono dentro, allarme furti a Cattolica

Cronaca

Cattolica

09:26 - 24 Gennaio 2018

Una notte, quella tra lunedì e martedì, segnata dal ritorno dei furti nelle abitazioni di Cattolica: ben 6 appartamenti nell'area intorno il centro commerciale Diamante, tre in via Mozart e altri tre in via Frescobaldi, sono stati ripuliti dai ladri in poche ore. Dati preoccupanti che lasciano supporre si possa trattare di "una banda di professionisti del furto". A riportare la notizia l'edizione di oggi, mercoledì 24 gennaio, del Corriere Romagna. I ladri, incuranti della presenza dei proprietari che stavano dormendo, hanno forzato porte e finestre, rubando contanti e monili. Del caso si stanno occupando i carabinieri, allertati durante la notte dalle frequenti chiamate dei cittadini.